Actualidade

O escritor Ruy Castro, os estreantes Gustavo Pacheco e Geovani Martins, bem como o humorista e apresentador de televisão Jô Soares estão entre os finalistas do Prémio Jabuti 2019, um dos principais galardões literários do Brasil, hoje anunciados.

A organização do Jabuti divulgou hoje os cinco finalistas de cada uma das suas 19 categorias, que por sua vez estão divididas em quatro áreas: Literatura, Ensaios, Livro e Inovação.

"Alguns humanos", primeiro livro de Gustavo Pacheco, que está editado em Portugal pela Tinta-da-China, é um dos finalistas na categoria contos, com um conjunto de 11 histórias que se cruzam numa geografia que vai do Bornéu ao Bronx, em Nova Iorque, de Moçambique a Salvador da Bahia, da Alemanha à Cidade do México, e de Pequim a Buenos Aires.