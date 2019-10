Actualidade

O estónio Ott Tänak, que se sagrou no domingo pela primeira vez campeão mundial de ralis, ao volante de um Toyota, vai representar a Hyundai nas próximas duas épocas, anunciaram hoje o piloto e a sua nova equipa.

"A visão que Andrea [Adamo, diretor da Hyundai] tem é muito promissora e responde às minhas próprias ambições para me juntar à equipa. É uma grande honra ter a oportunidade de me juntar à equipa, neste momento empolgante das nossas carreiras", afirmou em comunicado Tänak, 32 anos.

Por seu turno, Andrea Adamo considerou que a contratação do piloto estónio para as épocas de 2020 e 2021 "é uma demonstração da manutenção do compromisso e das ambições da Hyundai" no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC).