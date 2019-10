Actualidade

A concelhia do PSD de Lisboa anunciou hoje que vai analisar o voto favorável da vereadora Teresa Leal Coelho, na reunião de câmara, à reeleição de Manuel Salgado para a administração da empresa municipal SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana.

"Nestes termos, e em face da votação realizada hoje na CML [Câmara Municipal de Lisboa], a comissão política da concelhia de Lisboa do PSD comunica que irá reunir, analisar e levar a cabo todas as diligências adequadas, necessárias e indispensáveis a esclarecer todos os factos que se consumaram na votação e consequente decisão em causa, bem como tomar no seu devido tempo posição política sobre o resultado de tais diligências", lê-se num comunicado da concelhia de Lisboa social-democrata.

A Câmara de Lisboa aprovou hoje, com nove votos a favor e oito contra, a reeleição do arquiteto e ex-vereador do Urbanismo Manuel Salgado como presidente do conselho de administração da empresa municipal SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana.