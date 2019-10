Actualidade

O deputado estreante do BE José Maria Cardoso vai presidir à Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, uma liderança que já era da responsabilidade dos bloquistas na legislatura passada.

A conferência de líderes decidiu hoje quais serão as 14 comissões parlamentares permanentes da XIV legislatura, assim como as suas presidências, pelo método de Hondt, segundo o qual o BE mantém a liderança de uma comissão.

Fonte oficial do BE adiantou à agência Lusa que o deputado estreante José Maria Cardoso, cabeça de lista por Braga nas últimas eleições, vai assumir a presidência da agora denominada Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, que era na anterior legislatura a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação.