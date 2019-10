Guiné-Bissau

O novo Governo guineense hoje anunciado pelo Presidente do país, José Mário Vaz, inclui três ministros de Estado, entre os quais Aristides Ocante da Silva, indicado para a pasta dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades.

Os outros ministros de Estado são Jorge Mandinga, que ocupa a pasta da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, e Certorio Bioté, que tutela os Recursos Naturais e Energia.

Ocante da Silva é dirigente do Movimento para a Alternância Democratica (Madem G-15), Jorge Mandinga da Assembleia do Povo Unido, Partido Social-Democrata da Guiné-Bissau (APU - PDGB) e Certorio Bioté, é o atual presidente exercício do Partido da Renovação Social (PRS).