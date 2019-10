Actualidade

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, inicia no sábado uma visita à Bermuda que assinala o 170.º aniversário da chegada dos primeiros imigrantes portugueses ao território.

A visita do governante açoriano surge a convite do 'premier' [chefe do governo] local, Edward David Burt, e esta será a primeira deslocação oficial de Vasco Cordeiro à Bermuda, território ultramarino britânico situado no Atlântico norte, que foi destino da emigração açoriana desde o primeiro quartel do século XIX.

Estima-se, de acordo com informações do Governo dos Açores, que cerca de 20 a 25% da população da Bermuda seja descendente de portugueses, dos quais 90% de origem açoriana.