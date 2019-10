Moçambique/Dívidas Ocultas

O Tribunal Superior da África do Sul vai divulgar esta sexta-feira de manhã a decisão sobre o caso da extradição do ex-ministro das Finanças de Moçambique Manuel Chang, disse hoje à Lusa fonte ligada ao processo.

"As partes terão depois 21 dias para apelar da decisão", adiantou a fonte.

A decisão de extraditar Manuel Chang para Moçambique ou para os Estados Unidos da América está a ser analisada pelo coletivo de juízes Colin Lamont, Edwin Molahl e Denise Fisher do Tribunal Superior da África do Sul, divisão de Gauteng, em Joanesburgo, após uma audição de dois dias realizada em 16 e 17 de outubro, a pedido do Governo sul-africano.