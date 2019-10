Actualidade

Os filmes portugueses "Suzanne Daveau", de Luísa Homem, e "Vitalina Varela", de Pedro Costa, estão na programação do Festival Internacional de Cinema de Roterdão 2020, que decorrerá de 22 de janeiro a 02 de fevereiro na Holanda.

De acordo com informação disponível no 'site' oficial do festival, "Suzanne Daveau" está na secção competitiva Bright Future, dedicada a primeiras longas-metragens, e "Vitalina Varela", na secção Deep Focus.

O documentário de Luísa Homem, que teve estreia mundial este mês, no DocLisboa, "traça o esboço de uma mulher aventureira que atravessa o século XX, até aos dias de hoje, guiada pela paixão da investigação geográfica", a geógrafa franco-portuguesa Suzanne Daveau, segundo informação disponível no 'site' da produtora Terratreme Filmes.