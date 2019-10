Actualidade

(SUBSTITUIÇÃO) Lisboa, 30 out 2019 (Lusa) - Cerca de 20 pais expressaram indignação em mensagens dirigidas à Ordem dos Médicos por causa do caso do bebé com malformações em Setúbal, tendo um pai feito um pedido de ajuda concreto devido a uma gravidez seguida na Ecosado.

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM) disse à Lusa que as mensagens demonstram indignação e foram dirigidas principalmente pelos pais.

"Também há casos de grávidas, mas foram basicamente os maridos que tomaram a dianteira. Ficaram preocupados, e bem", disse o bastonário dos Médicos.