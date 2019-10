Cofina/Media Capital

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) apontou, no parecer em que deu 'luz verde' à aquisição da Media Capital pela Cofina, vários riscos da operação, como o de encerramento de meios ou fragilizar a independência jornalística.

No documento, publicado no 'site' do organismo, a ERC dá conta de que a operação poderá conduzir ao "encerramento de órgãos de comunicação social da empresa resultante" do processo. A Media Capital é, nomeadamente, dona da TVI e a Cofina do Correio da Manhã/CMTV, entre outros.

Em causa pode estar, de acordo com o regulador, o fecho "de alguns canais de televisão, rádios, publicações ou 'sites online', e respetivo impacto no pluralismo do país, designadamente TVI24, TVI Internacional, TVI Ficção, TVI Reality e TVI África".