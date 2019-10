Actualidade

Apenas os municípios açorianos de Povoação, Ribeira Grande e São Roque do Pico aumentaram a respetiva dívida total em 2018, tendo as restantes 17 câmaras desta região diminuído o seu passivo exigível, segundo o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses.

O Anuário é divulgado anualmente pela Ordem dos Contabilistas Certificados com o objetivo de ser uma referência na monitorização da eficiência do uso de recursos públicos pela administração local.

Segundo o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, relativo às contas de 2018, o passivo exigível do conjunto dos municípios da Região Autónoma dos Açores totali­zou 124,1 milhões de euros (ME) no ano passado, uma descida de 10,7 ME (-7,9%), representando 2,4% do montante de descida ve­rificado a nível nacional.