Montijo

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) disse hoje que as medidas compensatórias divulgadas num relatório da Agência Portuguesa do Ambiente relativas ao aeroporto no Montijo "já são obrigações do Estado" e admite agir judicialmente.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu na quarta-feira um comunicado de imprensa com a proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) relativa ao aeroporto do Montijo, tendo a decisão sido "favorável condicionada", viabilizando o projeto, mas com um pacote de medidas de minimização e compensação ambiental que ascende a 48 milhões de euros, tendo como principais preocupações a avifauna, ruído e mobilidade.

Em declarações hoje à agência Lusa, o diretor-geral da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), Domingos Leitão, disse que o que vem escrito no comunicado de imprensa "causa bastante estranheza porque algumas das coisas que estão escritas já são obrigações do Estado português, não servem de compensação para o impacto causado pelo novo aeroporto se ele for construído no Montijo".