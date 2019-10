Actualidade

O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Akinwumi Adesina, anunciou hoje, em Abidjan, que foi aprovado um aumento de 125% do capital do banco, elevando o valor para 208 mil milhões de dólares (186,6 mil milhões de euros).

"Hoje é um dia histórico para o BAD e para África", disse Akinwumi Adesina, na conferência de imprensa que encerra a quinta reunião extraordinária dos acionistas desde que o processo de aumento de capital começou em Busan, Coreia do Sul, há dois anos.

O banqueiro anunciou que "os acionistas aprovaram o maior aumento de capital desde o estabelecimento do banco, em 1964, com um aumento de 125% do capital social, o que significa que o capital geral vai mais do que duplicar, passando de 93 mil milhões de dólares para 208 mil milhões de dólares".