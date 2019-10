Actualidade

O passivo global da Região Autónoma da Madeira (RAM) foi de 78,7 milhões de euros (ME) em 2018, o que se traduz numa redução da dívida em 29,9 ME, comparativamente a 2017, segundo o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses.

"Todos os municípios madeirenses apresentaram descidas do montante da dívida total, sendo de relevar os seguintes com maior valor de descida: Funchal com -19,2 ME (-35,8%); São Vicente com -2,5 ME (-51,8%); Machico com -2,2 ME (- 30,4%); Santa Cruz com -2 ME (-10,7%) e Porto Santo com -1 ME (-36,7%)", revelou o Anuário Financeiro 2018, divulgado na quarta-feira.

Desde 2011, o total passivo exigível dos municípios da RAM tem registado, anualmente, um decréscimo do valor da dívida, passando de 287,8 ME em 2011, o que representava 3,5% do total nacional, para 78,7 ME em 2018, o que significa 1,9% do total nacional, de acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, publicado desde 2003 com o apoio da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) e a colaboração do Tribunal de Contas.