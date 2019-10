Actualidade

A Câmara de Lisboa aprovou hoje, com os votos favoráveis do PS e do BE, o orçamento municipal para 2020, de 1,52 mil milhões de euros, mais 4,7% em relação a este ano (1,45 mil milhões).

Segundo fontes autárquicas, o CDS-PP, o PCP e o vereador do PSD João Pedro Costa votaram contra (a vereadora social-democrata Teresa Leal Coelho não estava presente no momento da votação).

As Grandes Opções do Plano (2020-2023) foram igualmente aprovadas, com votação idêntica.