Operação Marquês

O interrogatório do antigo primeiro-ministro José Sócrates, na fase de instrução da Operação Marquês, vai prosseguir na segunda-feira à tarde em Lisboa, disse hoje o próprio aos jornalistas.

O juiz Ivo Rosa, do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), tinha agendado quatro dias desta semana para interrogar o ex-primeiro ministro, mas as cerca de cinco horas diárias não foram suficientes para esgotar toda a matéria que consta da acusação do processo.

O antigo primeiro-ministro José Sócrates chegou hoje ao tribunal cerca das 13:30 para o quarto dia de interrogatório na fase de instrução do processo Operação Marquês e voltou a dizer que estava confiante, sem avançar mais comentários.