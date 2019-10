Guiné-Bissau

O novo ministro da Administração Territorial da Guiné-Bissau, Sola Nquilin, disse hoje que as eleições presidenciais são para se realizar a 24 de novembro.

"Como tiveram oportunidade de ouvir, a nossa aposta de facto é ver eleições a serem realizadas no próximo dia 24 de novembro", afirmou o novo ministro da Administração territorial, referindo-se ao discurso do Presidente guineense, que considerou a organização das eleições como tarefa fundamental do Governo que hoje tomou posse.

Sola Nquilin salientou que a "ambição" e "vontade" do novo Governo é organizar as presidenciais para que possam ter lugar na data marcada.