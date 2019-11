Actualidade

O presidente do Clube de Futebol "Os Belenenses", Patrick Morais de Carvalho, disse hoje que a direção estaria "disponível" para chegar a um acordo com a SAD, mas acusou a sociedade desportiva de ser "altamente litigante".

Em assembleia-geral do clube, realizada no pavilhão Acácio Rosa, Patrick Morais de Carvalho reafirmou o "enfraquecimento" da SAD em relação às ações judiciais, que correm a favor do clube.

"O clube estaria totalmente disponível para fazer um acordo e o acordo só pode ser um: cada um vai à sua vida, arquivam-se os processos e a litigância toda. Estamos a lidar com pessoas altamente litigantes, com quem é impossível fazer acordos. Do ponto de vista jurídico, a posição da SAD tem sido derrotada e ficado cada vez mais enfraquecida", notou.