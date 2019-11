Actualidade

A 17.ª edição do Festival Temps d'Images começa hoje, em Lisboa, com a estreia da performance "Home is where your heart is", de Vasco Mendonça, com Drumming e Vânia Rovisco, às 18:00, no Palacete Gomes Freire.

Até 01 de dezembro, o certame apresentará 20 espetáculos, nove em estreia absoluta, e dará carta-branca a Paulo Furtado para celebrar a cinematografia nacional do século XXI, segundo a programação.

Durante um mês, 15 espaços culturais da capital vão acolher os espetáculos de dança, teatro, vídeo, música, documentário, filme e performance deste festival fundado por António Câmara Manuel.