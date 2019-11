Actualidade

Miguel Oliveira (KTM) renunciou hoje à participação no Grande Prémio da Malásia de MotoGP, 18.ª prova do campeonato do mundo, que se disputa este fim de semana, no circuito de Sepang.

O anúncio foi feito pela equipa do piloto português, a Tech3, depois da primeira das duas sessões de treinos livres, realizadas hoje.

"Não haverá GP da Malásia para o Miguel. O estreante tomou a difícil decisão de renunciar depois de ter tentado fazer o melhor possível em FP1. Toda a equipa está triste por vê-lo sair mais cedo e deseja rápidas melhoras", escreveu a Tech3 no twitter.