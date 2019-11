Actualidade

O festival Mental, que pretende ajudar a combater o estigma e a iliteracia em relação à saúde mental, começa hoje em Lisboa a sua programação, que inclui cinema, música e debates, e chega 21 de novembro ao Porto.

A sessão inaugural da 3.ª edição do Mental - Festival da Saúde Mental está marcada para hoje, mas a programação "inicia-se formalmente para o grande público" no sábado, estendendo-se o programa de Lisboa até ao dia 16, enquanto, no Porto, o Mental decorrerá nos dias 21, 22 e 23 de novembro, de acordo com a informação disponível no 'site' oficial da iniciativa.

Durante o festival serão exibidos 21 filmes, a maioria dos quais curtas-metragens de ficção e documentário, "mais do dobro da edição anterior". As sessões de cinema irão decorrer nos dias 07, 11, 12 e 13 de novembro, no Cinema City Alvalade, em Lisboa, e nos dias 22 e 23 no Auditório da Casa das Artes, no Porto.