Actualidade

Um homem de 20 anos foi detido por violência doméstica no Marco de Canaveses e proibido de contactar com a ex-namorada, que ameaçou de morte e "tentou coagir" para reatar a relação, revelou hoje a GNR do Porto.

"No decorrer dos episódios de violência, o suspeito tentou sempre coagir a vítima a reatar a relação, tendo-a agredido na via pública, diante de terceiros, assim como ameaçou publicar nas redes sociais fotografias e vídeos de cariz sexual que dizia ter em sua posse", descreve o Comando Territorial do Porto da GNR.

Numa busca domiciliária no concelho de Marco de Canaveses, distrito do Porto, a GNR encontrou e apreendeu ao detido "uma carabina, duas armas de ar comprimido, um canivete de abertura automática, uma lanterna com dispositivo de choque elétrico dissimulado, munições, chumbos, equipamentos informáticos e de comunicação".