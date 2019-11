Actualidade

O realizador José Vieira, que filma o que o preocupa, como os fenómenos da emigração, afirma que o interior do país continua a desaparecer, à semelhança das décadas de 1940/1960, quando muitos partiram à procura de vida melhor.

"Nunca refleti muito sobre a interioridade. Sobre a emigração, sim. Mas o que é certo é que os emigrantes vinham das aldeias do interior do país. Uma ou outra pessoa vinha de Lisboa, mas poucas. Já filmei em Trás-os-Montes e há lá aldeias em que [a situação] é pior do que aqui [em Viseu], porque foi tudo embora", disse José Vieira à agência Lusa, à margem do festival Vista Curta, do Cineclube de Viseu.

O festival decorre até sábado e tem o realizador como convidado, dedicando um ciclo ao seu cinema documental.