Actualidade

Os baldios em Portugal, concretamente no interior do país, são tema do novo filme de José Vieira, a estrear em 2020, revelou hoje o realizador radicado em França, presente no festival Vista Curta do Cine Clube de Viseu.

Os baldios andam a ser trabalhados "há alguns anos" pelo realizador, "já com muitas horas" de filmagens e "muito trabalho feito", mas "só agora é que chegou o financiamento do lado português, porque de França já havia", revelou José Vieira à Lusa.

O realizador desejava ter apresentado o filme ainda este ano, mas, agora, "já será possível em 2020".