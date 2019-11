Actualidade

O treinador do Tondela, Natxo González, disse hoje que no domingo espera ter eficácia e sorte na receção ao Sporting para somar um ou três pontos, em jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol.

"Sabemos que nos vão [o Sporting] dificultar as coisas, mas já demonstrámos contra o Benfica que podemos competir e reduzir no terreno do jogo as diferenças que há entre um e outro e é nesse ponto que estamos. Estou seguro de que vamos conseguir e veremos se, desta vez, teremos um pouco mais de sorte, ou eficácia ou o que queiram chamar", admitiu Natxo González.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo, às 17:30, no Estádio João Cardoso, frente ao Sporting, o técnico espanhol acrescentou que espera ter "possibilidades e oportunidades para poder fazer golos", reforçando que, isso, "depende da eficácia".