O treinador do Benfica afirmou hoje que o jogo com o Lyon, na terça-feira, para a Liga dos Campeões de futebol, não vai influenciar as opções diante do Rio Ave e relativizou o reencontro com Carlos Carvalhal.

"O 11 será em função da estratégia e momento de cada um. Poderá haver mudanças ou não. Ainda há muitas situações a avaliar. É um jogo de cada vez. O melhor 11 entrará em campo para vencer.", afirmou Bruno Lage, em conferência de imprensa, recusando-se a pensar já na visita a França.

O técnico do Benfica falava na antevisão da partida de sábado, com os vila-condenses, que abre a 10.ª jornada da I Liga portuguesa e na qual vai reencontrar Carlos Carvalhal. Bruno Lage trabalhou com o treinador do Rio Ave no Al Ahli, Sheffield Wednesday e Swansea.