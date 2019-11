Actualidade

Quase um ano após a entrada em vigor da lei que regula as plataformas eletrónicas de transporte existiam 18.265 motoristas oficialmente certificados, mais do triplo do que em 01 de março, no final do período transitório.

De acordo com dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), em 15 de outubro estavam certificados 18.265 motoristas, enquanto em 01 de março deste ano (data limite do período transitório para as plataformas eletrónicas de transporte de passageiros se adaptarem à lei que entrou em vigor em 01 de novembro de 2018) estavam aptos 5.929 motoristas.

Em relação ao setor do táxi, segundo dados do mesmo organismo referentes a 01 de outubro, o número de pessoas com certificado de motoristas de táxi (CMT) era de 25.785.