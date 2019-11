Actualidade

O recém-eleito presidente da Associação Nacional Parceiros Plataformas Alternativas de Transportes (ANPPAT), Miguel Colaço, considera que no primeiro ano após a entrada em vigor da lei das plataformas de veículos descaracterizados se assistiu a "algumas dores de crescimento".

"Neste primeiro ano, como é obvio, com a entrada da lei 45/2018 em vigor, houve umas dores de crescimento. As empresas tiveram de se adaptar", começou por explicar à Lusa Miguel Colaço, eleito em 10 de setembro passado.

Em 01 de novembro de 2018 entrou em vigor a lei que regulamenta as plataformas eletrónicas de transporte, depois de longos meses de discussão parlamentar e da contestação do setor do táxi.