O treinador do Rio Ave, Carlos Carvalhal, considerou hoje que o jogo de sábado com o Benfica, da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, será um dos mais difíceis para a sua equipa.

O técnico dos vila-condenses lembrou as diferenças de recursos entre as duas equipas para fazer face à cadência de jogos nesta fase do campeonato, mas prometeu, ainda assim, um Rio Ave a entrar no Estádio da Luz "à procura de vencer".

"O Benfica tem uma possibilidade de rotação mais efetiva, mas vamos à procura de fazer o nosso jogo, e de vencer, procurando aproveitar os poucos pontos fracos deste adversário, sabendo que, se não é o mais difícil, será um dos jogos de maior grau de dificuldade na Liga", admitiu.