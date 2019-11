Actualidade

O porta-voz da Tendência Esperança em Movimento (TEM) e candidato à liderança do CDS-PP, Abel Matos Santos, considerou "altamente censurável" a decisão da direção do partido de remeter para a próxima liderança a refiliação do ex-líder Manuel Monteiro.

"Esta atitude, ilegal e contrária aos mais elementares princípios morais e éticos, por parte do secretário-geral e, pelos vistos, apoiada pela ainda presidente do CDS, é altamente censurável e revela bem o nível rasteiro a que levaram o CDS", escreveu na rede social 'facebook'.

Na ótica de Abel Matos, "Manuel Monteiro está legalmente filiado", uma vez que a sua inscrição foi "aceite por unanimidade pela concelhia da Póvoa de Varzim".