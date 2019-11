Montijo

O proTejo - Movimento pelo Tejo comprometeu-se hoje a atuar em prol da defesa da Reserva Natural do Estuário do Tejo, caso a ANA - Aeroportos de Portugal "não seja mais sensata" que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Rejeitando a opção pelo aeroporto do Montijo e a sua Declaração de Impacte Ambiental (DIA), que carece de resposta da ANA à proposta da APA, o movimento proTejo vai estudar as "localizações alternativas com menor impacte no ambiente e na saúde humana".

Além disso, o proTejo pretende recorrer às instâncias nacionais, comunitárias e internacionais, "pela defesa de um Tejo que, apesar de tantos problemas, ainda tem joias como a Reserva Natural do Estuário do Tejo", avançou o movimento, em comunicado.