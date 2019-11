Actualidade

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse hoje que não irá à posse do Presidente eleito na Argentina, Alberto Fernández, marcada para ocorrer no dia 10 de dezembro.

Questionado por jornalistas na saída do Palácio da Alvorada, sua residência oficial, Bolsonaro respondeu que não iria à posse e que isto era um assunto decidido.

Ao longo do ano, o Presidente brasileiro demonstrou publicamente apoio ao Presidente argentino, Maurício Macri, derrotado por Fernández nas presidenciais realizadas no último domingo.