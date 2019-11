Actualidade

A Casa-Memória de Camões em Constância, Santarém, foi declarada de "interesse cultural" pelo Ministério da Cultura, revelou a associação responsável pelo projeto, que é dedicado ao poeta e está ainda por concretizar.

Em comunicado, citando documentação oficial do Ministério da Cultura, a associação revela que obteve a classificação para o projeto de "programação e valorização da Casa-Memória de Camões em Constância - 2019/2020", para "efeitos de mecenato cultural".

"[A declaração da tutela] representa o corolário do esforço que vem sendo desenvolvido, em especial nos últimos anos, com vista a reunir as condições que permitam, finalmente, abrir ao público este equipamento de homenagem ao nosso maior poeta", refere a associação.