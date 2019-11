Actualidade

A Google anunciou hoje um acordo para a compra da Fitbit, empresa norte-americana que produz 'smartwatches', por 2,1 mil milhões de dólares (perto de 1,9 mil milhões de euros).

O acordo pode colocar a Google em concorrência direta com a Apple e a Samsung no mercado altamente competitivo de 'smartwatches' e outros dispositivos móveis, mas levanta questões sobre privacidade e domínio do Google no setor da tecnologia.

O anúncio sobre a compra da Fitbit veio acompanhado da promessa de que não serão usadas informações relativas a dados pessoais, saúde e bem-estar para anúncios da Google.