Argentina

O Presidente eleito da Argentina disse esta sexta-feira à chanceler alemã que quer fortalecer as relações bilaterais e a ligação entre o Mercosul e a União Europeia, desde que a proteção dos setores mais vulneráveis seja garantida.

"Espero que possamos fortalecer as relações, não só entre os nossos países, mas também entre o Mercosul e a União Europeia, garantindo sempre a proteção dos setores mais vulneráveis", disse Alberto Fernández, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

O Presidente eleito, que venceu as eleições presidenciais no domingo passado e tomará posse a 10 de dezembro, respondia a Angela Merkel, que, através do seu porta-voz, Steffen Seibert, felicitou Fernández pela vitória.