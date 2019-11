Actualidade

As economias do Sudeste Asiático, China e Índia devem crescer menos do que o esperado nos próximos cinco anos, devido à incerteza provocada pelas disputas comerciais e a crise climática, prevê a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Juntas, essas economias devem crescer 5,7% entre 2020 e 2024, contra 6,7% entre 2013 e 2017, estima a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), num relatório apresentado na cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Banguecoque.

"Num momento de incerteza global sobre comércio, geopolítica e clima, espera-se que o crescimento económico na Ásia emergente seja moderado a médio prazo", é referido no documento sobre perspetivas na região que a instituição publica a cada dois anos.