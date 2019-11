Actualidade

Seis pessoas morreram hoje e outras 10 ficaram feridas após o despiste de um autocarro de passageiros em Kalafgan, na província de Takhar, no norte do Afeganistão, anunciaram as autoridades locais.

O veículo, que partiu da província de Badakhshan, com destino à capital, Cabul, caputou cerca das 06:30 (01:35 em Lisboa), de acordo com o porta-voz do governo provincial, Mohammad Jawad Hajari, que atribuiu o acidente à condução imprudente do motorista.

Seis passageiros, incluindo crianças, perderam a vida no local e outras 10 ficaram feridas, algumas das quais em estado crítico, indicou o mesmo responsável.