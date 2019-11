Actualidade

O Governo do Vietname manifestou hoje pesar com uma "grave tragédia humanitária", um dia depois de a polícia britânica ter afirmado que as 39 pessoas encontradas sem vida dentro de um camião no Reino Unido serão todas vietnamitas.

"Esta é uma grave tragédia humanitária. Estamos profundamente tristes e gostaríamos de apresentar as nossas mais profundas condolências às famílias das vítimas", lê-se num comunicado do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Le Thi Thu Hang.

Na mesma nota é referido que as autoridades vietnamitas têm colaborado estreitamente com a polícia britânica para identificar as vítimas e que as conclusões serão publicadas "o mais rapidamente possível".