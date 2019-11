Berlim/Muro

A artista portuguesa Ana Leonor Madeira Rodrigues foi das primeiras a pintar o muro de Berlim, pouco depois da queda, aceitando entrar no projeto "East Side Gallery", para manter "para sempre" uma ligação à cidade.

É uma pintura ao ar livre que já levou muitas voltas. A original demorou uns dois ou três dias e foi feita pouco depois da queda do muro de Berlim. Em cima de um escadote, Ana Leonor Madeira Rodrigues recordou o desastre de Chernobyl, fazendo uso do azul, do preto e de vários jogos de sombras.

O convite partiu da artista alemã e sua amiga Ursula Wunsh, que vivia do lado oriental de Berlim. Conheceram-se num 'workshop', ainda com um muro erguido, e ainda hoje vão mantendo contacto.