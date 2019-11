Actualidade

O arquiteto Francis Kéré, pioneiro da abordagem que aplica materiais sustentáveis na arquitetura e design com envolvimento da comunidade, vai ser alvo de uma exposição, com conferência e lançamento de monografia, a 21 de novembro, no Porto.

A vinda do arquiteto, que recebeu o Prémio Aga Khan de Arquitetura em 2004, é organizada pela editora AMAG, e enquadra-se na programação da Concreta, que vai decorrer na Exponor, onde a exposição se manterá patente ao público até 24 de novembro.

Nativo de Burkina Faso, Francis Kéré, é fundador e arquiteto do escritório Kere Architecture, sediado em Berlim, e tem vindo a desenvolver uma arquitetura voltada para a responsabilidade e consciência social, numa abordagem que junta arquitetura e design em compromisso com materiais sustentáveis, e modos de construção singulares.