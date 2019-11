Guiné-Bissau

Três deputados da Assembleia do Povo Unido - Partido Social-Democrata da Guiné-Bissau (APU-PDGB) mantêm-se fiéis ao Governo de Aristides Gomes, disse hoje à Lusa, Umaro Conté, parlamentar que afirma não ser "golpista".

A APU-PDGB, quarta força política no parlamento guineense assinou, na terça-feira, um acordo de incidência parlamentar com o Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15) e com o Partido da Renovação Social (PRS), no que é descrito pelos signatários como a constituição de uma nova maioria no hemiciclo.

Falando em nome dos três dos cinco deputados da APU/PDGB, Umaro Conté indicou à Lusa que "não se revêm em nenhum novo acordo de incidência parlamentar".