Síria

Seis civis morreram hoje, incluindo uma mulher e uma criança, durante um ataque da aviação russa na província de Idlib, último bastião opositor na Síria situado no noroeste do país, informou hoje o Observador Sírio dos Direitos Humanos.

Aviões militares russos, aliados do Governo do presidente sírio Bachar al Asad, bombardearam a localidade de Jubalá, no sul de Idlib, e causaram a morte de pelo menos seis civis, refere a organização não governamental em comunicado.

O Observatório, com sede no Reino Unido, e que conta com uma ampla rede de colaboradores no terreno, não descarta o aumento do número de mortos, uma vez que existem feridos graves e desaparecidos debaixo dos escombros.