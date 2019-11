Actualidade

Portugal manifestou à Comissão Europeia (CE) disponibilidade para acolher até 10 migrantes transportados pelos navios Ocean Viking e Alan Kurdi, disse hoje fonte oficial do Ministério da Administração Interna (MAI) à Lusa.

Na sexta-feira à noite, o Ministério do Interior italiano anunciou em comunicado, citado pela AFP e pela EFE, que Portugal vai receber cinco dos 88 migrantes que permanecem a bordo do navio Alan Kurdi há uma semana e que desembarcarão no porto de Tarento, na região de Apulia, Itália.

"Portugal manifestou à Comissão Europeia disponibilidade para acolher até 10 pessoas que se encontram a bordo dos navios humanitários Ocean Viking e Alan Kurdi", disse fonte oficial do MAI em resposta à Agência Lusa.