Guiné-Bissau

O Ministério do Interior do Governo liderado por Aristides Gomes, na Guiné-Bissau, disse hoje que continua em funções e apela à calma e serenidade do povo guineense.

Num comunicado, divulgado na sua página oficial do Facebook, acompanhando de fotografias, o Ministério do Interior do Governo de Aristides Gomes refere que o "ministro do Interior e o secretário de Estado da Segurança de Ordem Pública continuam a exercer normalmente as funções para que foram nomeados no Governo de Aristides Gomes".

"O comissário nacional da Polícia de Ordem Pública continua a exercer as suas funções de forma plena e efetiva", salienta.