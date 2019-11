Actualidade

Ricardo Teodósio (Skoda Fabia) conquistou hoje pela primeira vez o título de campeão nacional de ralis, ao terminar no segundo lugar o Rali Casinos do Algarve, atrás de Bruno Magalhães (Hyundai i20).

O campeão entre 2007 e 2009 venceu a nona e última prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), com uma vantagem de 16,1 segundos sobre Ricardo Teodósio, que sucede no historial a Armindo Araújo (Hyundai i20), cinco vezes vencedor do Nacional, que não foi além do quarto posto na prova algarvia.

Alexandre Camacho (Skoda Fabia) terminou Rali Casinos do Algarve no terceiro lugar, enquanto José Pedro Fontes (Citroën C3), campeão nacional em 2015 e 2016, desistiu, após um despiste na sétima das 10 especiais.