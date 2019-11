Actualidade

O chefe do Executivo de Macau, Fernando Chui Sai On, desloca-se no início da semana a Xangai, o grande centro financeiro do continente chinês, para participar na segunda exposição internacional de importações da China.

Chui Sai On, que vai deixar o cargo a 20 de dezembro, após 10 anos na chefia do Executivo, lidera a delegação de Macau no certame, que decorre entre terça-feira e domingo em Xangai (leste), segundo um comunicado do porta-voz do Governo.

No evento são esperadas "personalidades do meio político e empresarial, oriundas de cerca de 170 países e regiões, bem como vários representantes de entidades internacionais", é referido na mesma nota.