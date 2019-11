Actualidade

O Museu Arpad Szenes-Vieira da Silva, em Lisboa, que reúne obras do casal de artistas, vai celebrar hoje 25 anos de atividade com entradas gratuitas, anunciou a direção.

O museu tem vindo a festejar a efeméride ao longo do ano, tendo aberto as celebrações em março com três exposições, a mais importante das quais intitulada "A metade do céu", concebida pelo artista plástico Pedro Cabrita Reis, com obras de 60 artistas portuguesas de várias gerações e períodos da História da Arte.

Neste momento tem patente "Manuel Baptista - Sombras e outras cores", um conjunto de "momentos-chave" de mais de 40 anos do percurso do artista, numa mostra com curadoria de João Pinharanda, que ficará patente até 26 de janeiro de 2020.