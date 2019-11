Actualidade

A ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável criticou hoje a falta de planeamento sobre a ocupação do Perímetro de Rega do Mira (PRM), nomeadamente no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, defendendo um "debate sério, público e transparente".

Em causa está o modelo agrícola implementado no PRM, que "implica a utilização de agroquímicos em grande quantidade", em que uma parte da produção agrícola é feita "em culturas em coberto, com a utilização de plásticos", inclusive estufas e túneis, e que tem implicações na "mão-de-obra em grande quantidade", apontou José Paulo Martins, da associação Zero, em declarações à agência Lusa.

A preocupação da Zero tem a ver com a compatibilização deste tipo de atividade agrícola com a manutenção da integridade da área protegida do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, a qual também é parte da Rede Natura 2000 (Sítio de Importância Comunitária e Zona de Proteção Especial para as Aves).