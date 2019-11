Actualidade

O vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e coordenador do Compacto Lusófono para o Desenvolvimento disse hoje à Lusa que está a ser preparado um fundo de até 50 milhões de dólares para investimentos nestes países.

"Vamos criar um fundo de 30 a 50 milhões de dólares [26 a 44 milhões de euros] para investimentos nos países lusófonos africanos, em que nós e outros parceiros podemos participar e depois financiar os projetos de valor de 1 ou 2 milhões de dólares [890 mil euros ou 1,79 milhões de euros], ou até podemos entrar no próprio projeto", disse Mateus Magala, em entrevista à Lusa em Abdijan, Costa do Marfim, à margem da reunião extraordinária de acionistas para aprovação do aumento de capital do BAD.

"Este modelo inovador será apresentado ao comité diretor no Fórum de Investimento Africano, em Joanesburgo, e traz a solução para o grande problema que temos hoje, que é a limitação de financiamento devido ao volume dos projetos e à capacidade de absorção que os mais países lusófonos mais pequenos têm", explicou o banqueiro moçambicano.