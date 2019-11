Actualidade

O vice-presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e coordenador do Compacto Lusófono disse hoje que a Corporação Financeira Internacional, o órgão do Banco Mundial para o setor privado, deverá entrar no projeto até junho de 2020.

"Há um interesse muito grande da Corporação Financeira Internacional [IFC, na sigla em inglês], de bancos europeus e de bancos privados que estão interessados em abraçar o projeto", disse Mateus Magala em entrevista à Lusa em Abdijan, Costa do Marfim, à margem da reunião extraordinária de acionistas para aprovação do aumento de capital do BAD.

"Esperamos que a aprovação [da entrada do IFC no Compacto] esteja iminente, e eu diria, numa perspetiva otimista, que no primeiro semestre, quando fizermos os Encontros Anuais do BAD, em junho, já haja luz verde para os interessados", vincou o responsável.